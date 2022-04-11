Казанские врачи подготовили видео урок йогатерапии для пациентов с болезнью Паркинсона

Казанские врачи сняли онлайн-урок йогатерапии для людей, страдающих болезнью Паркинсона, ко всемирному дню борьбы с этим заболеванием, который отмечается сегодня, 11 апреля.

Болезнь Паркинсона—– это медленно развивающееся заболевание центральной нервной системы, пациенты медленно двигаются, они дрожат в покое, у них нарушены рефлексы. Заболевание возникает из-за поражения нервных клеток ствола головного мозга. Средний возраст начала болезни Паркинсона — 57 лет.

Руководитель Республиканского консультативно-диагностического центра экстрапирамидной патологии и ботулинотерапии Татарстана Зулейха Залялова во вступлении к видео объяснила, почему к международному дню решили провести именно урок йогатерапии.

«Я думаю, что этот урок будет полезен всем пациентам России, и мы с удовольствием делимся этим подарком. Мы с вами знаем, что болезнь Паркинсона — прогрессирующее заболевание. Я бы хотела призвать пациентов с болезнью Паркинсона и их родственников обращаться к специалистам и быть с ними единомышленниками, полностью выполняя рекомендации специалистов», — отметила эксперт.

Врач добавила, что основным методом терапии является медикаментозные препараты, однако научно доказано, что двигательная активность имеет немалое значение для лечения заболевания, а именно йогатерапия влияет на различные аспекты болезни. Для пациентов важно работать над осанкой, устойчивостью и подвижностью суставов, и именно йога отвечает этим потребностями.