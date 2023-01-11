Казанские врачи объяснили, как помочь ребенку, если его язык на морозе прилип к металлу

Нередко у детей возникает желание на морозе облизать качели и другие металлические конструкции на детской площадке. Почему язык сильно прилипает к ним, чем это может быть чревато и как правильно помочь ребенку в такой ситуации, «Татар-информу» объяснили педиатры Детской поликлиники № 2 Казани.

«Порой детские шалости заходят слишком далеко и могут нанести серьезный вред любопытному ребенку. Прилипший к металлу язык – одно из частых происшествий среди непоседливых малышей», – отмечают они.

Язык прилипает из-за теплообмена, который происходит из-за разных температур: соприкасаясь с холодным металлом, слюна с поверхности языка очень быстро остывает и моментально примерзает к металлическому изделию.

Педиатры предупредили, что попытки оторвать язык от поверхности могут привести к серьезным последствиям и даже травмам.

Ребенок может попытаться отогреть язык собственным дыханием, делая вдох носом, а выдох – ртом.

«Гораздо эффективнее будет полить примерзшую поверхность теплой жидкостью – водой или чаем, которую можно приобрести в ближайшем общепите или магазине. Но ни в коем случае не стоит использовать горячую воду. Если другой жидкости нет, то лучше немного подождать, когда она остынет, и использовать теплую, ведь она не нанесет серьезных травм ребенку», – добавили во второй поликлинике города.

Ни в коем случае нельзя пытаться оторвать язык от железа силой. По словам врачей, некоторые считают, что металл можно нагреть зажигалкой, но это большое заблуждение, которое опять же может привести к нежелательным последствиям.

«Если ребенок все же дернулся и повредил язык, то следует наклонить его голову назад, зажать язык пальцами через чистую ткань и подержать так несколько минут до остановки кровотечения. При серьезных повреждениях, когда кровотечение не останавливается, необходимо срочно вызывать скорую помощь», – добавили педиатры.