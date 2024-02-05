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Казанские врачи могут получить скидки и бонусы от различных городских компаний
В столице Татарстана запустили новый проект «Спасибо врачам». Об этом сегодня на деловом понедельнике рассказал начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.
«Площадкой реализации является информационная система — платформа социальной поддержки „Спасибо врачам“. Ключевыми задачами системы является формирование устойчивого инструмента [обеспечения] социальной ответственности бизнеса в адрес медиков Казани», — прокомментировал он.
Так, медицинский персонал любого из учреждений здравоохранения города может получить скидки на различные товары и услуги. Например, это может быть бесплатная чашка кофе или сниженная цена абонемента в фитнесс клубе. Главное условие — аутентификация в системе.
Жаворонков также отметил, что всего в медучреждениях Казани работают почти 23,8 тыс. сотрудников, укомплектованность кадрами составляет свыше 84%.
«По сравнению с предыдущими годами мы видим прирост [числа] сотрудников, что не может не радовать, однако при этом наблюдаем относительно высокий показатель текучести кадров — 21,5%», — признал начальник Управления здравоохранения города.
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