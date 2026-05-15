«Казанские врачи – авторитет для нас»: КГМУ начнет обучать ординаторов из Узбекистана

Сегодня на площадке «КазаньФорума» Казанский государственный медицинский университет подписал договор с Республиканским специализированным научно-практическим медицинским центром кардиологии Республики Узбекистан о совместной образовательной программе по ординатуре по специальности «кардиология».

«Двухдипломная программа – это совместный образовательный проект, который позволяет выпускникам медицинских вузов, в частности из Узбекистана, получить квалификацию, признаваемую как в своей стране, так и в России. Такая программа отвечает современным требованиям к медицинскому образованию, учитывает национально-культурные особенности разных стран и расширяет профессиональные возможности ординаторов», – отметила и.о. первого проректора Казанского ГМУ Лайсан Мухарямова.

Она добавила, что кардиологический центр Республики Узбекистан, имеющий около десяти филиалов в различных регионах страны, оказывает специализированную кардиологическую помощь населению и играет ключевую роль в системе здравоохранения республики. В рамках стратегического партнерства между Россией и Узбекистаном центр проявляет высокую заинтересованность в подготовке специалистов-кардиологов.

«Казанская медицинская школа и, в частности, кафедра пропедевтики внутренних болезней Казанского медицинского университета имеют давние традиции и признанный авторитет в области кардиологии. Казанская кардиологическая школа на протяжении многих десятилетий известна в Узбекистане, а многолетние партнерские отношения между вузом и медицинским центром двух стран стали прочной основой для подписания договора о совместной подготовке специалистов», – подчеркнул директор центра кардиологии Республики Узбекистан Хуршид Фозилов.