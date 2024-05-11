Казанские волонтеры доставили очередную партию гумпомощи в Лисичанск

Волонтеры из Татарстана доставили очередную партию гуманитарной помощи в Лисичанск. Активисты движения поддержки детства, юности и старчества «Начало Пути» привезли канцтовары, продукты питания, лекарства и одежду, которые были переданы в подшефную благотворительной организации школу.

Фото: © «Татар-информ»

Это уже пятнадцатая по счету поездка казанцев Андрея Юртаева и Рустама Аламова в Лисичанск. В 2022 году они «взяли под свое крыло» одно из образовательных учреждений подшефного Татарстану города. С тех пор волонтеры, вместе с казанским лицеем имени Лобачевского оказывают педагогам школы и ее подопечным всестороннюю поддержку.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.