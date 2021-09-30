Казанские волейболистки стали чемпионками мира

Женская сборная России по волейболу в финале чемпионата мира U18, прошедшего в Мексике, со счетом 3:0 обыграла Италию. Чемпионками мира стали в том числе и два игрока казанского «Динамо-Ак Барс».

С золотыми медалями чемпионата мира в Казань возвращаются блокирующая Варвара Сергеева и доигровщица Дарья Заманская, дочь баскетболиста казанского УНИКСа конца прошлого — начала нынешнего века Игоря Заманского.

Сборная России в Мексике катком прошлась по всем соперникам, выиграв на турнире все восемь матчей с общим счетом 24:2.

«Динамо-Ак Барс» в первом туре чемпионата российской Суперлиги 3 октября в Нижнем Новгороде сыграет с местной «Спартой».