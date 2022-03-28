В Казани городской субботник пройдет 23 апреля при условии благоприятной погоды

В этом году общегородской субботник в Казани должен пройти 23 апреля, если этому не помешает погода. Об этом на деловом понедельнике рассказал замруководителя исполкома столицы Татарстана Игорь Куляжев.

Докладчик отметил, что ежегодно свой вклад в наведение чистоты и порядка на территории города вносят его жители. Традиционно с 1 апреля по 31 мая в татарстанской столице проходит двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству территорий.

«В рамках двухмесячника при благоприятных погодных условиях на 23 апреля запланирован общегородской субботник. Как и в предыдущие годы, в приоритете будет очистка общественных пространств, лесополос и прибрежных зон», — сообщил Куляжев.

Он добавил, что особое внимание планируется уделить приведению в порядок дворов, территорий предприятий, объектов торговли и других участков.