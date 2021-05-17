Казанские власти проведут капремонт школы №175 с учетом мнений родителей и психологов

В здании казанской гимназии №175 состоится капитальный ремонт, чтобы избавиться от следов трагедии, произошедшей 11 мая. При составлении плана работ городские власти намерены прислушиваться к мнениям родителей учеников и психологов. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Глава города отметил, что 11 мая навсегда останется в истории Казани трагическим днем. Он выразил благодарность за нескончаемый поток поддержки со всей страны и мира. Сейчас городские власти вместе с республикой и федеральным центром работают над разрешением ситуации.

«Из 23 госпитализированных восемь пострадавших проходит лечение в федеральных медцентрах. В наших клиниках остаются 13 человек, двое детей выписаны из ДРКБ. Информация и ходе лечения ежедневно сообщается родителям пострадавших», — подчеркнул мэр Казани.

Метшин также напомнил о необходимости восстановления школы, в стенах которой произошла трагедия. Сейчас этот вопрос находится на стадии детальной проработки, но принципиальное решение уже принято.

«Принято решение о капитальном ремонте школы. Мы провели родительские собрания со всеми параллелями, договорились о том, что как только правоохранители завершат свою работу внутри школы, мы обязательно посоветуемся с родителями и психологами по интерьерам и другим решениям», — резюмировал Ильсур Метшин.