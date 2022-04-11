Казанские власти поддержат рекламный бизнес отсрочкой платежей

В татарстанской столице рекламодателей поддержат с помощью отсрочки платежей. Мера распространится на половину платежа за 1-й квартал 2022 года с отсрочкой до конца марта 2023 года. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник Управления наружной рекламы и информации Казани Аскар Багаутдинов.

Он отметил, что в 2021 году рынок наружной рекламы страны показал уверенный рост, побив уровни доковидного 2019 года. При этом Казань вошла в число городов, наиболее привлекательных для рекламодателей в данной сфере.

В то же время, с началом февральских событий на Украине и последовавших за этим антироссийских рестрикций, ситуация на рынке изменилась. Поэтому для помощи отрасли городские власти намерены применить ряд мер поддержки.

«В качестве меры поддержки рекламного бизнеса принято решение об отсрочке половины платежа за I квартал текущего года на один год — с 31 марта 2022 года по 31 марта 2023 года», - рассказал Багаутдинов.

Он добавил, что платежи, перенесенные в рамках «ковидной» поддержки, останутся в ранее утвержденном графике и более не переносятся.

