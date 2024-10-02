Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казанские власти отреагировали на жалобы жителей об уличной торговле
Сегодня сотрудники администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани провели рейд по пресечению уличной торговли с привлечением сотрудников полиции. Об этом сообщили в районной администрации.
Проверки были проведены на улицах Фучика и Р.Зорге.
«Продавцы мусор собрали, навесы и товар с улицы убрали», – говорится в сообщении.
С начала года в Административную комиссию Казани составлены и направлены 114 протоколов за нарушение порядка организации уличной торговли.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»