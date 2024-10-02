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Общество 2 октября 2024 15:06

Казанские власти отреагировали на жалобы жителей об уличной торговле

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Сегодня сотрудники администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани провели рейд по пресечению уличной торговли с привлечением сотрудников полиции. Об этом сообщили в районной администрации.

Проверки были проведены на улицах Фучика и Р.Зорге.

«Продавцы мусор собрали, навесы и товар с улицы убрали», – говорится в сообщении.

С начала года в Административную комиссию Казани составлены и направлены 114 протоколов за нарушение порядка организации уличной торговли.

#незаконная торговля #уличная торговля #Казань
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