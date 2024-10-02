Казанские власти отреагировали на жалобы жителей об уличной торговле

Сегодня сотрудники администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани провели рейд по пресечению уличной торговли с привлечением сотрудников полиции. Об этом сообщили в районной администрации.

Проверки были проведены на улицах Фучика и Р.Зорге.

«Продавцы мусор собрали, навесы и товар с улицы убрали», – говорится в сообщении.

С начала года в Административную комиссию Казани составлены и направлены 114 протоколов за нарушение порядка организации уличной торговли.