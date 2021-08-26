Казанские власти отправят на штрафстоянку шесть брошенных автомобилей

В Казани на специализированную стоянку могут отправиться шесть брошенных автомобилей. Извещения о поиске владельцев и дальнейшем принудительном перемещении транспортных средств администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов размещены сегодня в сборнике документов МО Казани.

«Информируем Вас о том, что принадлежащее Вам транспортное средство отвечает признакам брошенного транспортного средства и препятствует проезду, проходу пешеходов, уборке территории, проезду спецтранспорта и мусороуборочных машин к подъездам и мусорным контейнерам и (или) размещено с нарушением требований Правил благоустройства г. Казани», – говорится в документах.

В списках транспортных средств, на которых нет регистрационных номеров, значатся пять автомобилей. Среди них: ВАЗ 2106, кузов цвета мурена (размещен возле дома №26 по ул. Челюскина), темно-синий или черный ВАЗ 2108 (брошен возле дома №51 по ул. Чистопольская); серый ВАЗ 2112 (размещен возле дома №1 по ул. Академика Павлова); темно-синяя либо черная Ока (брошена возле дома №19/2 по ул. Камчатская); желтый ПАЗ (припаркован возле дома №1 по ул. Академика Павлова). Единственный автомобиль с номерами – красная Mazda с номерами С 434 СТ 12 – размещен возле дома №112 по пр. Ямашева.

Владельцам предлагается в пятидневный срок после опубликования извещений самостоятельно переместить свои автомобили в иные места, отвечающие требованиям парковки.

В противном случае районные власти предпримут «меры по эвакуации (перемещению) транспортного средства на специализированную автостоянку, расположенную по адресу: г. Казань, ул. Воровского». Автомобили смогут находиться на спецстоянке в течение трех месяцев, откуда хозяева смогут их забрать. По истечении этого срока транспортные средства в судебном порядке могут быть признаны бесхозяйственными.

Владельцы могут отказаться от права на транспортное средство в пользу организации, которая осуществит утилизацию транспортного средства.

По указанным вопросам владельцы могут обращаться по телефону +7 (843) 519-34-94.

