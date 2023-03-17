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«Казанские ведомости» в день рождения дали старт марафону «С газетами не расставайтесь!»
Газета «Казанские ведомости» отметила свой 32-й день рождения. В честь этого события редакция издания запустила всероссийский марафон «С газетами не расставайтесь!». Авторы идеи надеются продемонстрировать, что печатные газеты живы и будут жить, несмотря на всеобщую цифровизацию.
Открыл марафон поэтический флешмоб. Главный редактор «Казанских ведомостей» Венера Якупова прочитала стихотворение Виталия Озерова, содержащее строки «Ты растерялся бы, мой друг, / Когда б на много лет / Впервые мир остался вдруг / Однажды без газет».
К эстафете присоединились все отделы редакции: журналисты, выпускающая группа, операторы компьютерной верстки и корректоры, бухгалтерия и рекламный отдел. А корреспондент Дмитрий Смирнов даже прочитал текст собственного сочинения, подражающий «Стихам о советском паспорте» Владимира Маяковского («Я волком бы / выгрыз / весь интернет, / Где к фактам / почтения нету» и так далее).
Затем среди сотрудников редакции состоялась познавательно-развлекательная викторина, посвященная истории печати, журналистики и конкретной газеты «Казанские ведомости». Главным символом марафона стал бумажный кораблик, созданный из газетных страниц «Казанских ведомостей».
«На печатные газеты всегда будет спрос, об этом говорит большой тираж нашего издания. Если учитывать, что каждый наш номер читают минимум три человека, то у нас более 50 тыс. читателей. Пусть наш марафон <…> подхватят коллеги из всех российских регионов, чтобы прославить печатные газеты», — подчеркнула Венера Якупова.
«Сегодня мы отправляем символический бумажный корабль „Казанские ведомости“ в плавание. Пусть он заплывает в гавани наших коллег из самых разных городов!» — добавила она и передала эстафету издательскому дому «Грани» из Новочебоксарска. «Акция необычная, креативная. Будем передавать эстафету вашего марафона дальше!» — пообещала генеральный директор — главный редактор ИД Наталия Колыванова, участвовавшая в мероприятии онлайн.
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