«Казанские ведомости» в день рождения дали старт марафону «С газетами не расставайтесь!»

Фото: © Фарит Муратов / «Казанские ведомости»

Газета «Казанские ведомости» отметила свой 32-й день рождения. В честь этого события редакция издания запустила всероссийский марафон «С газетами не расставайтесь!». Авторы идеи надеются продемонстрировать, что печатные газеты живы и будут жить, несмотря на всеобщую цифровизацию.

Открыл марафон поэтический флешмоб. Главный редактор «Казанских ведомостей» Венера Якупова прочитала стихотворение Виталия Озерова, содержащее строки «Ты растерялся бы, мой друг, / Когда б на много лет / Впервые мир остался вдруг / Однажды без газет».

Фото: © Фарит Муратов / «Казанские ведомости»

К эстафете присоединились все отделы редакции: журналисты, выпускающая группа, операторы компьютерной верстки и корректоры, бухгалтерия и рекламный отдел. А корреспондент Дмитрий Смирнов даже прочитал текст собственного сочинения, подражающий «Стихам о советском паспорте» Владимира Маяковского («Я волком бы / выгрыз / весь интернет, / Где к фактам / почтения нету» и так далее).

Затем среди сотрудников редакции состоялась познавательно-развлекательная викторина, посвященная истории печати, журналистики и конкретной газеты «Казанские ведомости». Главным символом марафона стал бумажный кораблик, созданный из газетных страниц «Казанских ведомостей».

Фото: © Фарит Муратов / «Казанские ведомости»

«На печатные газеты всегда будет спрос, об этом говорит большой тираж нашего издания. Если учитывать, что каждый наш номер читают минимум три человека, то у нас более 50 тыс. читателей. Пусть наш марафон <…> подхватят коллеги из всех российских регионов, чтобы прославить печатные газеты», — подчеркнула Венера Якупова.

«Сегодня мы отправляем символический бумажный корабль „Казанские ведомости“ в плавание. Пусть он заплывает в гавани наших коллег из самых разных городов!» — добавила она и передала эстафету издательскому дому «Грани» из Новочебоксарска. «Акция необычная, креативная. Будем передавать эстафету вашего марафона дальше!» — пообещала генеральный директор — главный редактор ИД Наталия Колыванова, участвовавшая в мероприятии онлайн.