Казанские вандалы с начала года испортили 30 кнопок вызова зеленого сигнала светофора

Фото: Комитет по транспорту

В Казани вандалы каждый месяц выводят из строя по две-три сенсорные кнопки для вызова зеленого сигнала светофора. С начала года количество испорченных кнопок достигло 30, сообщает Комитет по транспорту со ссылкой на данные МКУ «АСУДД».

Чаще всего злоумышленники поджигают кнопки либо разбивают их. Осенью вандалы испортили кнопки вызова у светофоров на улицах Болотникова, Серова, Космонавтов, на Горьковском Шоссе и проспекте Ибрагимова.

Комитет по транспорту призвал жителей и гостей города бережно относиться к муниципальному имуществу, а также напомнил, что действия вандалов преследуются уголовным законодательством. ⠀

Горожан, ставших свидетелями порчи имущества, призывают сообщить об этом в полицию. Для оперативного восстановления кнопки вызова нужно связаться с диспетчером МКУ «АСУДД» по тел. 562-44-09.

На данный момент все испорченные кнопки уже восстановлены, уточнили в комитете.