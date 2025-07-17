Казанские учёные разработали экологичную защиту пшеницы от вредителей

Специалисты Казанского государственного аграрного университета создали инновационные биопрепараты, способные заменить традиционные химические средства защиты растений. Новая технология воздействует на микрофлору кишечника вредоносных насекомых, снижая их устойчивость к заболеваниям и стрессовым условиям, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Основу разработанных препаратов составляют бактерии рода Bacillus, которые, проникая в растение, передаются насекомым, питающимся этой культурой. Вредоносные организмы, в частности полосатая хлебная блошка и пшеничный трипс, теряют устойчивость к болезням из-за замещения полезных для них бактерий Pantoea на Bacillus. Такое вмешательство делает насекомых более уязвимыми и снижает их численность без необходимости использования агрессивных химикатов, загрязняющих почву и окружающую среду.

Полевые исследования, проводившиеся в течение трёх лет, подтвердили высокую результативность метода. Обработка пшеничных семян и растений биологическими средствами показала кратное сокращение численности микроорганизмов в организме вредителей и серьёзное изменение бактериального состава у насекомых, питающихся злаками.

Учёные установили, что микробиом растения напрямую влияет на кишечную микрофлору насекомых, а значит — и на их способность противостоять стрессу и инфекциям. В частности, профессор кафедры земледелия, защиты растений и селекции КГАУ Радик Сафин отметил: «Представители рода Pantoea, часто присутствующие в кишечнике блошек и трипсов, способствуют их устойчивости к неблагоприятным условиям. Если же увеличить долю Bacillus, вредители становятся более уязвимыми».

По словам разработчиков, новый метод является безопасным для экосистемы, не накапливается в почве и действует избирательно, не затрагивая полезные организмы. Технология открывает фермерам возможность эффективно защищать посевы без ущерба для природы.