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Казанские учителя и педагоги получат премии за подготовку призеров и победителей олимпиад
В 2023 году казанские учителя и педагоги допобразования получат денежное вознаграждение за подготовку призеров и победителей школьных олимпиад. Награды полагаются за республиканский и всероссийский уровни, следует из сборника документов и правовых актов исполкома столицы РТ.
«Учредить на 2023 год денежное вознаграждение руководителя исполнительного комитета г.Казани учителям и педагогам дополнительного образования, подготовившим победителей и призеров всероссийской и республиканской олимпиад школьников в 2023 году», — отмечается в постановлении.
На эти цели исполком выделяет более 9 млн рублей, из которых 8,3 млн составят остатки средств городского бюджета на начало года.
Для учителей и педагогов, подготовивших победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады, размер премии составит 25 тыс. рублей, а для наставников, чьи ученики завоевали победу или призовые места на региональном этапе, – 15 тыс. В отдельный пункт выделены учителя и педагоги, подготовившие восьмиклассников для участия в республиканской олимпиаде по геологии и истории Татарстана. Они получат 5 тыс. рублей.
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