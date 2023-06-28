Казанские учителя и медсестры считают себя счастливыми чаще, чем секретари и юристы

8 из 10 казанцев считают себя счастливыми людьми. Из них 23% абсолютно убеждены в этом, а 58% — считают, что «скорее счастливы». Такие результаты показал опрос, проведенный сервисом SuperJob.

По данным аналитиков, абсолютно счастливыми себя чаще считают медицинские сестры — 47%, менеджеры по закупкам — 45% и учителя 38%. К категории же абсолютно несчастных себя относят секретари (29%) и юристы (27%).

«Чем выше доход респондентов, тем чаще они сообщают о полной гармонии с собой и миром: среди зарабатывающих более 80 тыс. руб. полностью счастливых больше, чем среди опрошенных с доходом менее 50 тыс. руб. (35% против 19% соответственно). Ощущать себя однозначно несчастными больше свойственно мужчинам, чем женщинам (10% против 6%)», — говорится в результатах опроса.