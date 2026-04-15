Общество 15 апреля 2026 15:54

Казанские ученые создали революционную систему контроля железнодорожных путей

Ученые Казанского авиационного института запатентовали изобретение для контроля рельсового пути по поперечному уровню в рамках нацпроекта технологического лидерства «Эффективная транспортная система». Разработанная инновационная система позволит значительно повысить безопасность движения поездов, сообщили в пресс-службе КНИТУ-КАИ.

Новое изобретение представляет собой информационно-измерительную систему для точного определения поперечного уровня железнодорожного полотна. Ее уникальность заключается в использовании гиростабилизатора, который позволяет получать достоверные данные даже при движении вагона-путеизмерителя на высоких скоростях.

Принцип работы системы основан на применении одноосного силового горизонтального гиростабилизатора с трехстепенным гироскопом. Устройство устанавливается на специальный вагон и фиксирует отклонения рельсов, привязывая их к пройденному расстоянию.

Важное преимущество разработки – повышение точности измерений на 20-30% по сравнению с существующими аналогами. Система автоматически компенсирует влияние качки вагона и поворотов на виражах, что делает измерения максимально точными.

«Микроконтроллер вычисляет пройденный путь и скорость. Расстояние равно числу импульсов, помноженных на радиус колеса и на шаг импульса. Микроконтроллер корректирует гиромаятник по скорости, а измерения (угол и превышение рельсов в миллиметрах) записывает на USB-флешку с привязкой к километражу», – пояснил разработчик Кирилл Лукин.

Патент на изобретение уже зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности.

