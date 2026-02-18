Казанские ученые предложили новый способ изготовления сложных композитных узлов

Фото: пресс-служба КАИ

Группа ученых Передовой инженерной школы «Комплексная авиационная инженерия» (ПИШ КАИ) Казанского авиационного вуза разработала новый способ производства толстостенных и объемно-армированных изделий из полимерных композиционных материалов.

В пресс-службе вуза сообщили, что технология позволяет снизить стоимость процесса, повысить скорость изготовления и обеспечить стабильность характеристик, а также уже оформлена в виде заявки на изобретение.

Разработка выполнена в рамках нацпроекта «Новые материалы и химия». Суть метода заключается в управляемом изменении специально формируемого зазора между элементами технологической оснастки на разных этапах производства. Это, как отмечают разработчики, помогает связующему глубже проникать в армирующую преформу и одновременно эффективнее удалять воздух, что влияет на качество конечного изделия.

«Преимущество метода состоит в четком разделении во времени двух важнейших процессов – пропитки и уплотнения армирующего материала. Регулируемый зазор выступает в роли активного технологического параметра, позволяя максимально оптимизировать каждый этап производства, и обеспечивает высокую повторяемость характеристик готовых изделий», – отметил руководитель специального образовательного пространства ПИШ КАИ «Интенсивное формование ПКМ», научный сотрудник Центра композитных технологий КНИТУ-КАИ Димитрий Константинов.

По информации вуза, технология предназначена для создания адаптивного технологического процесса и может стать основой для разработки более надежных, легких и долговечных конструкций для авиастроения, судостроения и машиностроения.

Разработчики также сообщают о повышении однородности структуры материала при снижении остаточной пористости изделий. Кроме того, метод позволяет сократить время пропитки композитных деталей, что расширяет возможности его применения в промышленности. В частности, технология подходит для изготовления сложных объемно-армированных деталей, элементов силовых конструкций, а также толстостенных панелей.