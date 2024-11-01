Казанские ученые подключились к новому исследованию причин глаукомы

Казанские ученые приняли участие в новом исследовании природы возникновения глаукомы. Исследователи из России, Китая и Британии изучили генетические аспекты, способствующие увеличению внутриглазного давления, которое является ключевым фактором риска для глаукомы. Полученные результаты могут изменить стратегии лечения этого заболевания. Об этом рассказали в пресс-службе Казанского ГМУ.

Россию в исследовательской группе представлял заведующий лабораторией интегративной эпидемиологии Казанского ГМУ Денис Плотников.

Глаукома — это серьезное заболевание глаз, способное привести к потере зрения. Исследователи проанализировали генетический материал людей с глаукомой и обнаружили 17 участков в геноме, связанных с формированием заболевания. Интересно, что семь из этих участков находятся в генах, которые ранее не были выявлены в генетических исследованиях этого заболевания.

Было установлено, что генетические факторы, не связанные с внутриглазным давлением, могут оказывать влияние на проницаемость сосудов и их структуру, что подтверждает сосудистую теорию глаукомы.

Результаты работы могут изменить подход к лечению болезни в будущем: возможно, новые препараты будут направлены не только на снижение внутриглазного давления, но и на улучшение состояния сосудов. Напомним, в России в поддержку научных исследований объявлено Десятилетие науки и технологий.