Казанские ученые открыли новый способ рационального использования тяжелой нефти

Ученые КФУ разработали новый метод рационального использования тяжелой нефти наравне с легкой. Специалисты смогли получить из сырья битум. Результаты их исследований были опубликованы на сайте Scientific reports.

Сотрудники КФУ провели работы по производству битумов, чтобы найти уникальный материал лучшего качества. Полученный образец хорошо адаптирован к практическим требованиям, что позволит ученым значительно расширить производственные перспективы, сообщает медиапортал университета.

«Это простой и выгодный способ получения битума. Метод позволяет рационально использовать тяжелую нефть наравне с легкой, которая, в свою очередь, требует различных процессов», — сказал младший научный сотрудник НИЛ «Реологические и термохимические исследования» Ричард Джимасбе.

Все работы в рамках исследования были проведены в научном центре мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты», созданного на базе КФУ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казанском федеральном университете создали альтернативный метод изучения состава сырой нефти, который поможет снизить риски аварий и экологических бедствий.