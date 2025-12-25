Казанские ученые открыли новый класс соединений, губительных для рака и инфекций

Ученые Института органической и физической химии имени А. Е. Арбузова (ФИЦ КазНЦ РАН) синтезировали новый класс соединений, которые проявляют противораковую и антибактериальную активность. Об этом сообщает пресс-служба исследовательского центра.

Лабораторные испытания показали, что молекулы показывают эффективность на уровне лучших препаратов для химиотерапии, однако благодаря их химическим свойствам, ожидается, что они будут значительно менее токсичными для пациентов.

Не менее впечатляющими оказались антибактериальные свойства соединений. Они подавляют даже устойчивые к антибиотикам штаммы, а также разрушают бактериальные биопленки, что особенно важно для борьбы с заражением ран и вставлении имплантатов.

В ФИЦ КазНЦ РАН подчеркивают, что открытие этого класса соединений открывает перспективы для создания комбинированных лекарств, которые можно использовать при лечении онкологических пациентов с сопутствующими бактериальными осложнениями.

Создание новых технологий для производства высококачественных и конкурентоспособных материалов необходимых разным отраслям, включая медицину, служит целям национального проекта «Новые материалы и химия».