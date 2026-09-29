Казанские тренеры поддержали сборную России игрой в падел

Фото: Пресс-служба министерства спорта РТ

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов, а также наставники ведущих казанских команд — Франк Артига («Рубин»), Алексей Вербов («Зенит-Казань») и Джей Пи Нил («Стрела-Ак Барс») — провели совместную партию в падел.

На корт они вышли в игровой форме сборной России по футболу, чтобы поддержать национальную команду накануне товарищеского матча против сборной Ирана, который пройдет сегодня в Казани.

Встреча состоится на стадионе «Ак Барс Арена», начало — в 19:00.