Казанские транспортные полицейские узнают мнение татарстанцев о работе полиции

В августе-сентябре сотрудники Казанского линейного управления МВД России на транспорте проведут мониторинг общественного мнения о работе транспортной полиции. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ведомства.

В зданиях железнодорожных вокзалов и аэропорта, а также в поездах дальнего следования полицейские будут предлагать пассажирам пройти анкетирование и ответить на вопросы, касающиеся деятельности транспортной полиции.

Отмечается, что по результатам опросов будут внесены необходимые коррективы в мероприятия по охране правопорядка на привокзальных площадях, вокзалах, в поездах дальнего и пригородного сообщения, на объектах водного и воздушного транспорта.