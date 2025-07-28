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Происшествия 28 июля 2025 14:29

Казанские транспортные полицейские узнают мнение татарстанцев о работе полиции

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В августе-сентябре сотрудники Казанского линейного управления МВД России на транспорте проведут мониторинг общественного мнения о работе транспортной полиции. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ведомства.

В зданиях железнодорожных вокзалов и аэропорта, а также в поездах дальнего следования полицейские будут предлагать пассажирам пройти анкетирование и ответить на вопросы, касающиеся деятельности транспортной полиции.

Отмечается, что по результатам опросов будут внесены необходимые коррективы в мероприятия по охране правопорядка на привокзальных площадях, вокзалах, в поездах дальнего и пригородного сообщения, на объектах водного и воздушного транспорта.

#транспортная полиция #опрос
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