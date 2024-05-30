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Происшествия 30 мая 2024 10:00

Казанские транспортники напомнили, что «зацеперов» ждут крупные штрафы и даже арест

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Вечером 29 мая на улице Копылова в Казани группа подростков-зацеперов была замечена в опасных играх на трамвайных рельсах. По словам очевидцев, ребята бегали по путям, бросали камни, а один даже кинул кроссовок под движущийся трамвай, сообщили в «Метроэлектротрансе».

С наступлением летних каникул количество подобных инцидентов с экстремальными развлечениями несовершеннолетних на общественном транспорте традиционно возрастает. МУП «Метроэлектротранс» призывает родителей повысить бдительность и разъяснить детям опасность таких игр, как «зацепинг».

Катание на сцепках трамваев чревато серьезными травмами и увечьями – подростки могут соскользнуть и удариться о рельсы, шпалы или попасть под встречный транспорт. При этом водителям приходится экстренно тормозить из-за таких выходок.

За «зацепинг» как в России, так и в Татарстане предусмотрена административная и уголовная ответственность. Штрафы простираются от 4 тысяч рублей до 300 тысяч, а также возможно лишение свободы на срок до 2 лет.

#зацеперы в казани
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