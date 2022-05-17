news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
17 мая 2022  17:46
Павел Климчак

Казанские тепловые сети сообщили причину прорыва теплотрассы на Белинского

news_top_970_100

Корреспонденту «Татар-информа» рассказали в пресс-службе Казанских тепловых сетей о причине сегодняшней аварии на теплотрассе на улице Белинского, в результате которой на дороге образовался огромный фонтан.

«Сегодня мы проводили работы на улице Белинского. Во время проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность магистрального тепловода №10 произошло повреждение трубопровода», – объяснили в Казанских тепловых сетях.

В течение семи минут повреждение локализовали, этот участок оперативно отключили, чтобы избежать опасности для людей и автомобилей.

#фонтан #авария #теплотрасса
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100