Казанские таксисты попросили не расплачиваться Apple Pay и Google Pay

В сервисах такси по всей России, в том числе в Казани, стали наблюдаться сбои при оплате поездок через Apple Pay и Google Pay. Как сообщалось ранее, онлайн-платежи перестанут быть доступны для клиентов банков, попавших под санкции ЕС и США.

О сбоях при онлайн-оплате поездок заявили сервисы каршеринга и такси «Ситимобил» и Uber. Такие предупреждения появились в приложениях такси, поэтому клиентам рекомендуют остановиться на других вариантах оплаты.

«Оплата поездки через Apple Pay и Google Pay может не сработать у некоторых банков. В этом случае нужно будет поменять способ оплаты на наличные или карту», — сообщает РБК, ссылаясь на один из сервисов такси.