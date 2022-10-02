Казанские священники на ночных службах молятся о российской армии

В ночь на 1 октября в храме святого благоверного князя Александра Невского казанские священнослужители совершили божественную литургию, во время которой молились о российской армии.

Кроме того, в священной обители собрались и прихожане с различных приходов, которые также присоединились к молитве за российских воинов и мир. По окончании литургия была совершена заупокойная лития по погибшим военнослужащим.

По благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, подобные ночные литургии, на которых священники будут молиться о здравии и упокоении наших воинов, будут проводиться регулярно.

«Мы должны сохранить православие на нашей земле, должны по мере сил духовно, морально и материально поддержать наше доблестное войско, которое от нас нечестивых врагов отгоняет. Не оставляйте молитв, дорогие братья и сестры! Будем сугубо молиться о том, чтобы господь укрепил наших воинов, исцелил тех, кто получил ранения, и упокоил тех, кто погиб, не увидев Дня Победы», — сказал протоиерей Владимир Пономарёв в своём слове за богослужением.

Следующее богослужение будет совершено в ночь с 7 на 8 октября в храме мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Об этом сообщили в пресс-службе Татарстанской митрополии.