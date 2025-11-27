Казанские суворовцы стали лучшими на первенстве довузовских учреждений Минобороны России

Фото: Федерация бокса Республики Татарстан

На базе Казанского суворовского военного училища прошло первенство Вооруженных сил по боксу среди воспитанников довузовских образовательных учреждений Министерства обороны РФ. Турнир собрал рекордное количество участников: свыше 100 спортсменов из 12 регионов страны.

Церемония открытия соревнований прошла в казанском Центре бокса. С напутственным словом к молодым боксерам обратились легендарный чемпион мира, советник заместителя министра обороны России Денис Лебедев и заместитель генерального секретаря Федерации бокса России, руководитель Федерации бокса Республики Татарстан Сергей Игнатьев.

На ринге развернулись напряженные и упорные поединки. Каждый спортсмен демонстрировал не только силу и скорость, но и отличную технику, тактическое мышление и настоящий бойцовский характер. Невероятного успеха добилась сборная команда Казанского суворовского военного училища. Воспитанники КСВУ показали выдающийся результат, пройдя все этапы соревнований и выйдя в финалы в своих весовых категориях.

По итогам турнира в общекомандном зачете победила сборная Казанского суворовского военного училища. Второе место завоевали боксеры из Тверского суворовского военного училища, а замкнули тройку призеров спортсмены Ставропольского президентского кадетского училища.

Отдельных наград удостоились казанские суворовцы за личные качества. Приз «За лучшую технику» получил Разат Талипов, а приз «За волю к победе» вручили Кириллу Федорову. Их мастерство и упорство стали украшением турнира.

«Ребята, вы большие молодцы, что выбрали военное дело, занимаетесь боксом и другими силовыми видами спорта. Вы патриоты, защитники Отечества. Мы вами гордимся. За вами большое будущее. Первенство в Казани стало не только спортивным событием, но и важным этапом в воспитании нового поколения офицеров – сильных, целеустремленных и волевых. Желаем всем участникам новых достижений на ринге и в учебе», – поздравил победителей Сергей Игнатьев

Кубок за первое общекомандное место от Федерации бокса Татарстана Сергей Игнатьев вручил капитану сборной по боксу Казанского СВУ, мастеру спорта России Владимиру Ямкову.