Казанские суворовцы стали лучшими на первенстве довузовских учреждений Минобороны России
На базе Казанского суворовского военного училища прошло первенство Вооруженных сил по боксу среди воспитанников довузовских образовательных учреждений Министерства обороны РФ. Турнир собрал рекордное количество участников: свыше 100 спортсменов из 12 регионов страны.
Церемония открытия соревнований прошла в казанском Центре бокса. С напутственным словом к молодым боксерам обратились легендарный чемпион мира, советник заместителя министра обороны России Денис Лебедев и заместитель генерального секретаря Федерации бокса России, руководитель Федерации бокса Республики Татарстан Сергей Игнатьев.
На ринге развернулись напряженные и упорные поединки. Каждый спортсмен демонстрировал не только силу и скорость, но и отличную технику, тактическое мышление и настоящий бойцовский характер. Невероятного успеха добилась сборная команда Казанского суворовского военного училища. Воспитанники КСВУ показали выдающийся результат, пройдя все этапы соревнований и выйдя в финалы в своих весовых категориях.
По итогам турнира в общекомандном зачете победила сборная Казанского суворовского военного училища. Второе место завоевали боксеры из Тверского суворовского военного училища, а замкнули тройку призеров спортсмены Ставропольского президентского кадетского училища.
Отдельных наград удостоились казанские суворовцы за личные качества. Приз «За лучшую технику» получил Разат Талипов, а приз «За волю к победе» вручили Кириллу Федорову. Их мастерство и упорство стали украшением турнира.
«Ребята, вы большие молодцы, что выбрали военное дело, занимаетесь боксом и другими силовыми видами спорта. Вы патриоты, защитники Отечества. Мы вами гордимся. За вами большое будущее. Первенство в Казани стало не только спортивным событием, но и важным этапом в воспитании нового поколения офицеров – сильных, целеустремленных и волевых. Желаем всем участникам новых достижений на ринге и в учебе», – поздравил победителей Сергей Игнатьев
Кубок за первое общекомандное место от Федерации бокса Татарстана Сергей Игнатьев вручил капитану сборной по боксу Казанского СВУ, мастеру спорта России Владимиру Ямкову.