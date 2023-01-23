Казанские студенты увидели, как работают подразделения полиции

фото: пресс-служба УМВД России по Казани

В заключительный день акции «Студенческий десант» студенты казанских вузов смогли посмотреть, как работают подразделения полиции.

Фото: © пресс-служба УМВД России по Казани

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, ребята вначале побывали в Центре кинологической службы, где начальник Дмитрий Дудкин рассказал о трудовых буднях кинологического центра и работе своих сотрудников. Особый восторг у учащихся вызвали служебные собаки, которые продемонстрировали свои навыки в поисках наркотиков и взрывчатки.

Фото: © пресс-служба УМВД России по Казани

Самым зрелищным для подростков стало посещение конюшни. Каждый желающий мог прокатиться на лошади под четким руководством полицейского-кавалериста.

Фото: © пресс-служба УМВД России по Казани

В конце увлекательного мероприятия студенты посетили Экспертно-криминалистический отдел, где им провели мастер-класс по составлению фоторобота и дактилоскопической карты.

Фото: © пресс-служба УМВД России по Казани



