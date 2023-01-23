news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
23 января 2023  18:27
Полина Шевчук

Казанские студенты увидели, как работают подразделения полиции

news_top_970_100
Казанские студенты увидели, как работают подразделения полиции
фото: пресс-служба УМВД России по Казани

В заключительный день акции «Студенческий десант» студенты казанских вузов смогли посмотреть, как работают подразделения полиции.

 

Фото: © пресс-служба УМВД России по Казани

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, ребята вначале побывали в Центре кинологической службы, где начальник Дмитрий Дудкин рассказал о трудовых буднях кинологического центра и работе своих сотрудников. Особый восторг у учащихся вызвали служебные собаки, которые продемонстрировали свои навыки в поисках наркотиков и взрывчатки.

 

Фото: ©  пресс-служба УМВД России по Казани

Самым зрелищным для подростков стало посещение конюшни. Каждый желающий мог прокатиться на лошади под четким руководством полицейского-кавалериста.

 

Фото: ©  пресс-служба УМВД России по Казани

В конце увлекательного мероприятия студенты посетили Экспертно-криминалистический отдел, где им провели мастер-класс по составлению фоторобота и дактилоскопической карты. 

 

Фото: ©  пресс-служба УМВД России по Казани


 

#УМВД России по г.Казани #кинологи
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное