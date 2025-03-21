Казанские студенты участвуют в кросс-функциональном проекте

Фото предоставлено пресс-службой компании «Газпромнефть – Битумные материалы»

Компания «Газпромнефть – Битумные материалы» реализует кросс-функциональный образовательный проект при участии российских вузов. С середины марта студенты, обучающиеся по магистерской программе предприятия и Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ), перейдут на сетевой формат обучения. Данный этап является частью учебного плана и предполагает взаимодействие КНИТУ и Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета (СибАДИ).

В рамках межвузовского сотрудничества магистранты из КНИТУ познакомятся с основами технологических процессов в дорожном строительстве в омском вузе, а студенты СибАДи пройдут учебный модуль «Современные органические вяжущие и материалы на их основе» в университете Казани. В результате кросс-функционального изучения дисциплин магистранты получат знания в области строительства объектов промышленного, гражданского и транспортного назначения, а также изучат технологии получения и методы оценки качества битумных материалов.

В казанском университете уверены, что сетевая форма обучения как один из этапов магистерской программы имеет много преимуществ для студентов. По словам ректора КНИТУ Юрия Казакова, такой подход открывает возможности для получения знаний от разных научных школ и доступ к современной лабораторной инфраструктуре для осуществления научно-исследовательской деятельности. В СибАДИ согласны с коллегами: объединение научной экспертизы вузов и возможность получения практических навыков напрямую влияют на повышение качества подготовки кадров и спрос на таких специалистов в дальнейшем.

«Наш университет активно участвует в межвузовской образовательной деятельности и рассматривает возможность запуска партнерской магистерской программы на своей площадке», – рассказал редакции ректор Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета Александр Жигадло.

В последние годы тренд на развитие совместных образовательных проектов между вузами и бизнесом уверенно растет. Такое сотрудничество помогает развивать практико-ориентированные подходы в обучении, готовить квалифицированные кадры с необходимым набором знаний и компетенций.

По словам Ильи Кудряшова, директора научно-исследовательского центра «Газпромнефть – Битумные материалы», предприятие регулярно реализует программу стажировок на собственных научных и производственных площадках. «Мы создаем профильные лаборатории при вузах, где студенты могут работать над собственными исследовательскими проектами при экспертной поддержке наших специалистов. В дальнейшем мы планируем привлекать выпускников программы к реализации проектов по созданию современных материалов и технологий для дорожного строительства», – отметил эксперт.