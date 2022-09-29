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Происшествия
29 сентября 2022  19:52
Павел Климчак

Казанские студенты стали первыми в республиканском конкурсе водительского мастерства

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В Казани прошел финал республиканского конкурса среди студентов-автомобилистов «Автосессия», в котором приняли участие 42 студента из 14 городов и районов республики.

 

Фото: ГИБДД РТ

Участники прошли теоретический экзамен, а также продемонстрировали свои навыки вождения на спецплощадке.

 

Фото: ГИБДД РТ

В командном зачете первое место заняли учащиеся Казанского филиала Российского государственного университета правосудия, второе – представителям Дрожжановского техникума отраслевых технологий, а третье место досталось курсантам Чистопольского филиала КНИТУ-КАИ.

 

Фото: ГИБДД РТ

В личном зачете все призовые места достались студентам Казанского филиала Российского государственного университета правосудия: первое место – Олег Герасимов, второе – Кирилл Наумов, третье – Елизавета Загидуллина.

Победителям и призерам вручили кубки, медали, дипломы и ценные призы, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

#конкурс
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