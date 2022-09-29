Казанские студенты стали первыми в республиканском конкурсе водительского мастерства

В Казани прошел финал республиканского конкурса среди студентов-автомобилистов «Автосессия», в котором приняли участие 42 студента из 14 городов и районов республики.

Фото: ГИБДД РТ

Участники прошли теоретический экзамен, а также продемонстрировали свои навыки вождения на спецплощадке.

Фото: ГИБДД РТ

В командном зачете первое место заняли учащиеся Казанского филиала Российского государственного университета правосудия, второе – представителям Дрожжановского техникума отраслевых технологий, а третье место досталось курсантам Чистопольского филиала КНИТУ-КАИ.

Фото: ГИБДД РТ

В личном зачете все призовые места достались студентам Казанского филиала Российского государственного университета правосудия: первое место – Олег Герасимов, второе – Кирилл Наумов, третье – Елизавета Загидуллина.

Победителям и призерам вручили кубки, медали, дипломы и ценные призы, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.