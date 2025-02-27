Казанские студенты стали лучшими по итогам производственного отряда КАМАЗа

Фото: пресс-служба студенческих отрядов РТ

В Набережных Челнах завершился зимний этап Всероссийского студенческого производственного отряда КАМАЗ, в котором приняли участие 212 студентов из 12 регионов России. В течение двух месяцев студенты работали на четырех заводах автопроизводителя, участвуя в полном цикле производства грузовиков.

По словам директора Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, члена Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василия Ислаева, для студентов КАМАЗ – это один из ключевых работодателей, предоставляющий «уникальную возможность получить ценный опыт». Молодые люди, в свою очередь, вносят значительный вклад в развитие машиностроения в республике и стране. Он отметил, что за время зимнего проекта студенты собрали более 6 тыс. грузовиков и около 3,5 тыс. двигателей.

«Это доказывает, что студенческие отряды – это мощный потенциал, который способен решать самые сложные производственные задачи», – отметил Ислаев.

Помимо работы, студенты занимались патриотическим воспитанием, участвовали в акции «Снежный десант РСО. Десант Победы» и проводили мастер-классы в социальном приюте для детей и подростков «Асылташ».

Лучшим отрядом по итогам проекта стала «Тесла» из Казанского государственного энергетического университета. По производственной деятельности в лидерах отряд «Сармат» из Воронежа, а по комиссарской деятельности – СПрО «Марий Эл» из Йошкар-Олы.

Чтобы присоединиться к движению РСО, бесплатно обучиться востребованным рабочим профессиям и трудоустроиться на масштабные проекты не только в России, но и за рубежом, достаточно заполнить простую форму на сайте трудкрут.com или позвонить в кол-центр РСО по номеру 8 800 770 0 117.

Реализация проекта соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».