Казанские студенты сразились в деловой игре «Конструктор карьеры – 2022»

Студенты Татарстана приняли участие в деловой игре «Конструктор карьеры — 2022». Чемпионат прошел сегодня в инновационном технопарке «Идея». В процессе игры участники познакомились с инструментами Национальной системы квалификаций для формирования карьеры. Участниками выступили студенты восьми ведущих вузов Казани.

«На базе технопарка „Идея“ был создан первый центр оценки квалификации. И теперь помимо сотрудников, которые хотят проверить свою квалификацию, мы начали работать с молодежью», — рассказал руководитель отдела внешних связей и PR Евгений Маликов.

Деловая игра прошла в три этапа. На первом студенты поучаствовали в мастер-классе, где познакомились с системой независимой оценки квалификаций. На втором этапе участники создали персональную визитку для будущего работодателя, а также составили план развития успешной карьеры. На последнем этапе участники презентовали собственные проекты, которые оценивались не только экспертами, но и студентами.

«Сегодня они приобретают навыки командной работы. Это здоровая живая конкуренция, ведь они соревнуются с ребятами других вузов. Также они получают возможность выступить на сцене, чтобы показать себя как компетентных специалистов», — подчеркнул Евгений Маликов.

Главный посыл мероприятия — показать студентам, как построить карьеру после окончания вуза, а в этом поможет такой современный инструмент как Национальная система квалификаций. По словам Евгения Маликова, прохождение независимой оценки квалификации удваивает шансы выпускника на принятие на работу.

Генеральный директор ЗАО «Инновационно-производственный технопарк «Идея» Олег Ибрагимов отметил, что Казань в этом проекте принимает участие не впервые. «Технопарк проводит такое мероприятие второй раз. Причина в том, что миссия технопарка — работа с молодежью. Технопарк является институтом развития Республики Татарстан — это значит, что он является проводником молодежи в тех инновационных начинаниях, которые рождаются в республике», — пояснил он.

«Первый год показал, что интерес у студентов есть. Сегодня здесь присутствует 10 команд, 8 вузов. Это значит, что молодежная среда данный формат приняла и для нас это очень показательно», — добавил Ибрагимов.

По словам руководителя центра оценки квалификаций ЗАО «ИПТ «Идея» Оксаны Лампси, подготовка к мероприятию длилась в течение месяца.

«В течение месяца сотрудники разрабатывали кейсы под профессиональные компетенции каждого университета, чтобы студенты могли понять, как они будут взаимодействовать», — заметила она.

Впервые мероприятие «Конструктор карьеры» состоялось в прошлом году в инновационном технопарке «Идея». На семинаре студенты семи татарстанских вузов изучили особенности построения карьеры.