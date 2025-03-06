Казанские студенты создали рекордный по дальности беспилотник-разведчик «Аватар»

В Казани студенты авиационного вуза разработали уникальный беспилотник «Аватар», способный вести разведку на расстоянии до 40 км. Об этом ТАСС сообщили в Народном фронте, который поддержал проект.

Этот самолетоподобный дрон весит всего 3 кг и имеет размах крыла 1,8 метра. Он оснащен тремя камерами: операторской камерой для визуального контроля полета, тепловизором и камерой с 30-кратным зумом снизу фюзеляжа для сбора данных.

Беспилотник может удерживать стабильную радио- и видеосвязь на расстоянии до 40 км, что делает его эффективным для мониторинга больших территорий.

Одному человеку достаточно запустить «Аватара» с руки, включив режим автозапуска. После набора заданной высоты пилот переходит на управление дроном через пульт. Как пояснил инженер команды Даниил, такая конструкция позволяет минимизировать численность экипажа.

Для защиты оператора антенна с ретранслятором может быть вынесена на 50 метров от местоположения человека. Это позволяет управлять дроном на безопасном расстоянии.

Разработчикам помог в испытаниях и улучшении конструкции Кулибин-клуб Народного фронта. Студенты продолжают дорабатывать проект, акцентируя внимание на повышении надежности и дальности действия.