Казанские студенты приняли участие в акции «Город трудовой доблести – Зеленодольск»

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Студенты Технического колледжа КАИ, которые проходили практику на промышленных предприятиях Зеленодольска, приняли участие в акции «Город трудовой доблести – Зеленодольск», которая состоялась в Штабе общественной поддержки «Единой России» в РТ. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».

Открылось мероприятие показом документального фильма, подготовленного региональным отделением партии. Фильм рассказывал о Зеленодольске, которому наряду с шестью другими населенными пунктами было присвоено звание города трудовой доблести. Отдельный акцент был сделан на местных планах празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и возможностях, которые дает городу новый статус.

Позднее к собравшимся присоединился руководитель партийного проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», заведующий музеем-мемориалом Великой Отечественной войны 1941–1945 годов Александр Александров.

«Зеленодольск внес неоценимый вклад в Великую Победу. Заводы города в кратчайшие сроки освоили выпуск военной техники, а тысячи рабочих – мужчины, женщины и даже подростки – самоотверженно трудились, обеспечивая фронт оружием и боеприпасами. Сегодня наш долг – сохранить эту память и передать ее новым поколениям», – заметил он.

Студенты также проверили свое знание исторических фактов, связанных с Зеленодольском, в интеллектуальной игре «Бәйге».

Помимо прочего, участники акции стали частью общественных слушаний, посвященных установке стелы «Город трудовой доблести». На связь с ними вышли секретарь первичного отделения «Единой России» «Авангардное» Зеленодольска Веста Калистратова, главный архитектор Зеленодольска Дамир Шакиров и председатель Совета ветеранов Зеленодольского района Талгат Гиззатуллин.

«Мы обсуждаем, где она (стела – прим. Т-и) будет расположена, как она должна выглядеть и какие символы должны на ней быть отражены. Важно, чтобы это был не просто памятник, а живое напоминание о героическом прошлом нашего города», – подчеркнул Талгат Гиззатуллин.

Затем состоялся «Разговор с депутатом». Со студентами пообщался депутат Государственной Думы РФ Ильдар Гильмутдинов. «Это мой город, я был оттуда избран. Быть частью этого события – значит привлекать молодежь, чтобы она знала и передавала знания будущим поколениям», – сказал он, добавив, что стела даст возможность напоминать потомкам о цене Победы.

Символическим моментом стало приготовление студентами и парламентарием обеда из продуктов зеленодольского производства. Завершило мероприятие заполнение открыток: в рамках проекта штаба «Весточка» они будут отправлены жителям Зеленодольска, чтобы еще раз поздравить их с присвоением городу почетного звания.