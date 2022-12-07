Казанские студенты представили стартапы цифровой терапии на «Ярмарке креативных идей»

«Ярмарка креативных идей» прошла сегодня в Казанском государственном институте культуры. Студенты представили 50 проектов стартапов, направленных на внедрение цифровых технологий, позволяющих упростить жизнь людей с различными заболеваниями.

«Целью акселератора является создание условий для внедрения цифровых технологий арт-терапии и создание технологических продуктов в форме стартапов, позволяющих снизить потери от социально-значимых заболеваний. Сегодня команды представят на суд экспертов свои проекты», – сообщила начальник отдела аспирантуры Казанского государственного института культуры Елена Астраханцева.

Елена Астраханцева Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Студенты разработали проекты по пяти тематическим направлениям: «Музыкальная терапия», «Художественные ремесла», «Мультимедийные искусства», «Хореографическое искусство» и «Библиотерапия». Так, по первому из них Анна Конкина представила проект «Стоп, ковид!».

«Музыкотерапия активно используется в хирургии, стоматологии, при реализации технологий омоложения. Лечение музыкотерапией помогает при бессонницах, стрессах, тревожности и депрессии», – сказала она.

Студентка отметила, что у многих переболевших коронавирусом людей появляется постковидный синдром, сопровождающийся депрессией, тревожностью и плохим сном. Группа студентов разработала мобильное приложение, позволяющее провериться на наличие психоэмоционального расстройства и подобрать подходящую музыку для восстановления душевной гармонии. Это может быть звучание народных инструментов, пение птиц и пр.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

О создании специального раздела сайта «От сердца к сердцу – музыки связующая нить» для людей с ОВЗ рассказала Анастасия Михайлова.

«По данным Росстата и Пенсионного фонда на начало года зарегистрировано 10 млн человек с ОВЗ, которые составляют 9% населения страны. Они нуждаются в создании социальных условий и программ реабилитации», – сообщила студентка.

Спикер отметила, что проект, разработанный группой студентов, направлен на снижение психоэмоционального напряжения людей, страдающих различными заболеваниями.

Ярмарка прошла в офлайн- и онлайн-форматах. Мероприятие было организовано в рамках акселерационной программы «Цифровая арт-терапия» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ».

Как пояснили в пресс-службе Казанского государственного института культуры, в октябре 2022 года вуз получил более 7 млн рублей на реализацию акселерационной программы. Сегодня прошел полуфинал конкурса студенческих проектов. Финал состоится 12 декабря. Победители получат денежные призы на поддержку стартапов.