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Происшествия
20 января 2023  16:27
Павел Климчак

Казанские студенты побывали в музее истории ГИБДД

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В преддверии Дня российского студенчества в Татарстане учащиеся Казанского государственного института культуры посетили административный комплекс Госавтоинспекции, где они ознакомились со структурой и работой сотрудников ГИБДД.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Ребятам организовали экскурсию по музею истории ГАИ-ГИБДД, после чего студентам рассказали о дорожно-транспортной ситуации на территории республики и основных причинах ДТП. Автоинспекторы напомнили гостям об основных правилах безопасности, которые нужно соблюдать в качестве водителей, пассажиров и пешеходов.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Также студенты с большим интересом познакомились с работой инспекторов ДПС, в частности, с процессом контроля за дорожным движением. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

 

#студенты #гибдд
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