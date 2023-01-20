Казанские студенты побывали в музее истории ГИБДД

В преддверии Дня российского студенчества в Татарстане учащиеся Казанского государственного института культуры посетили административный комплекс Госавтоинспекции, где они ознакомились со структурой и работой сотрудников ГИБДД.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Ребятам организовали экскурсию по музею истории ГАИ-ГИБДД, после чего студентам рассказали о дорожно-транспортной ситуации на территории республики и основных причинах ДТП. Автоинспекторы напомнили гостям об основных правилах безопасности, которые нужно соблюдать в качестве водителей, пассажиров и пешеходов.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Также студенты с большим интересом познакомились с работой инспекторов ДПС, в частности, с процессом контроля за дорожным движением. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.