Казанские стрелки стали чемпионами России

Представители сборной Татарстана Сергей Демин и Екатерина Комарова сегодня стали чемпионами России по стендовой стрельбе в миксте. Об этом сообщает пресс-служба республиканской федерации.



Личный чемпионат России завершился сегодня на стрельбище «Свияга» в Верхнеуслонском районе Татарстана, и пятый медальный день вновь принёс хозяевам два места на пъедестале почета.



В соревновании смешанных команд на круглом стенде всю дорогу лидировали татарстанцы Сергей Демин и Екатерина Комарова. По итогам квалификации они поразили 147 из 150 мишеней-тарелочек, выиграли первый полуфинал с 43 тарелочками в своём активе, а в золотом матче обыграли другую татарстанскую пару - Николая Тёплого и Дарью Лекомцеву. Таким образом, золото и серебро осталось в активе стрелков нашей республики.

Бронзовыми призёрами турнира стали москвичи Алексей Белов/Анастасия Крахмалева и новосибирцы Владимир Черкасов/Надежда Коновалова.



В общей сложности, по итогам личного чемпионата России, в копилке сборной Татарстана 10 медалей: 2 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых. Оба чемпионских титула мы завоевали в миксте - на круглом и траншейном стенде.