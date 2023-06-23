Казанские стендап-комики дадут бесплатный концерт в парке Урицкого

25 июня в парке им.Урицкого состоится стендап-концерт. На площадке выступят начинающие и уже известные юмористы, а зрители смогут выбрать лучшие номера и артистов, сообщает Дирекция парков и скверов.

На сцену выйдут участники проекта «Stand Up в парках». Заявки для участия в нем подали более 50 человек, в первый тур события прошел 21. Подготовка к выступлению продолжалась в течение месяца: готовились тексты, конкурсанты участвовали в мероприятиях на открытых площадках под руководством наставников.

Гости концерта смогут отобрать 12 лучших участников, которые пройдут в следующий этап.

Помимо новичков, на концерте выступят резиденты казанского стендап-клуба Ильнур Асхадуллин, Никита Никитин и Матвей Ромашкин.

Мероприятие начнется в 19.00, вход свободный.