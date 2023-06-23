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Казанские стендап-комики дадут бесплатный концерт в парке Урицкого
25 июня в парке им.Урицкого состоится стендап-концерт. На площадке выступят начинающие и уже известные юмористы, а зрители смогут выбрать лучшие номера и артистов, сообщает Дирекция парков и скверов.
На сцену выйдут участники проекта «Stand Up в парках». Заявки для участия в нем подали более 50 человек, в первый тур события прошел 21. Подготовка к выступлению продолжалась в течение месяца: готовились тексты, конкурсанты участвовали в мероприятиях на открытых площадках под руководством наставников.
Гости концерта смогут отобрать 12 лучших участников, которые пройдут в следующий этап.
Помимо новичков, на концерте выступят резиденты казанского стендап-клуба Ильнур Асхадуллин, Никита Никитин и Матвей Ромашкин.
Мероприятие начнется в 19.00, вход свободный.
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