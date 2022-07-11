Казанские спортсмены взяли два золота на чемпионате России по прыжкам в воду

Спортсмены казанского клуба по водным видам спорта «Синтез» Мария Полякова и Никита Шлейхер выиграли две золотые медали в первый день чемпионата России по прыжкам в воду. Об этом информирует пресс-служба «Синтеза».

Турнир принимает дворец спорта «Буртасы» в Пензе. Мария Полякова поднялась на высшую ступень пьедестала почёта в прыжках с метрового трамплина. Мария уверенно лидировала как по итогам квалификации - 258.55, так в финале, финишировав с суммой в 287.05 балла.

Другой подопечный тренера Павла Муякина – Никита Шлейхер подтвердил свой высокий класс в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина, выступая в паре с Евгением Кузнецовым. Результат квалификации - 403.74 балла, дуэт и в финале стал первым.

