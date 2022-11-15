Казанские спектакли «Здесь был Кай» и «Камыр батыр» стали номинантами премии «Арлекин»

Спектакль «Здесь был Кай» Казанского ТЮЗа и спектакль «Камыр батыр» Татарского ТЮЗа имени Кариева отобраны экспертным жюри в качестве претендентов на «Арлекин» – Российскую Национальную премию в области театрального искусства для детей. Обе постановки войдут в конкурсную программу юбилейного ХХ фестиваля-премии и будут показаны в апреле следующего года в Санкт-Петербурге.

«Кроме спектакля „Здесь был Кай“ мы отправляли на фестиваль также заявки со спектаклями „Удивительный чердак“ и „Приключения Гены Стратофонтова“ — то есть заявляли на премию все спектакли для детей, выпущенные в первой половине 2022 года. Прошел в результате только „Здесь был Кай“, о чем мы сами узнали только вчера. Пока дата и площадка показа нашего спектакля на фестивале не определены, нам только предстоит процесс переговоров об этом с организаторами премии», — прокомментировали новость в пресс-службе Казанского ТЮЗа.

Всего, отметим, экспертный совет в этом году просмотрел 183 спектакля-претендента на премию «Арлекин» от 149 российских театров. Большое количество постановок побудило театральных экспертов составить лонг-лист – список значимых событий театрального сезона 2021-2022 годов.

«Арлекин-2023» – XX фестиваль и конкурс на соискание Российской Национальной премии в области театрального искусства для детей – будет проходить с 17 по 26 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге на базе Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра «Зазеркалье». В прошлом году, напомним, спектакль Казанского ТЮЗа «Иваново детство» также был номинирован на премию и удостоился спецпремии Союза театральных деятелей РФ за весомый вклад в развитие детского театра России.