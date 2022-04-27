Казанские специалисты оказали гуманитарную и юридическую помощь более 160 переселенцам

Фото: Надежда Мещерякова/ ИА «Татар-информ»

Фото: Надежда Мещерякова/ ИА «Татар-информ»

Более 160 прибывшим с Украины переселенцам сегодня оказали гуманитарную и юридическую помощь на базе казанского санатория «Ливадия». Выездной прием осуществили сотрудники Региональной общественной приемной партии «Единая Россия».

«Первоначально прибывшие стихийно переселенцы разместились именно в этом санатории. Их было восемь человек в то время. Сейчас уже 161, среди которых много детей. Это единственный пункт временного размещения, где открылась даже детская комната. Теперь с ребятами на постоянной основе находятся воспитатели», – пояснила координатор Региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Анастасия Исаева.

Большинству переселенцев пришлось приехать в Россию практически без личных вещей, с одной сумкой, в которую поместились лишь документы, однако у некоторых не уцелели даже их документы. Для таких случаев в санатории организовали пункт юридической помощи.

Семь семей привезли с собой и домашних питомцев, среди которых собаки, кошки, морские свинки и хомяки. Животных осмотрели специалисты, а хозяевам передали необходимые препараты, средства для ухода за питомцами и корм.

«В результате осмотра у многих животных были обнаружены заболевания, которые передаются клещами. Также нередки проблемные случаи с желудочно-кишечным трактом. Происходит это из-за того, что люди любят раскидывать ненужную продукцию на улицах», – поделилась главный врач Казанской ветеринарной больницы Наталья Садриева.

Прибывшие в Казань переселенцы были восхищены городскими достопримечательностями и колоритными жителями. Многие из них планируют оставаться в Республике Татарстан, чтобы начать жизнь с чистого листа.

«29 марта мы выехали из Мариуполя, а 4 апреля уже заселились в „Ливадию“. В России до этого момента я была лишь один раз, в Санкт-Петербурге. Однако Казань поразила меня намного больше. Здесь очень добрые люди, очень непривычно принимать такую огромную помощь безвозмездно», – сказала собеседница «Татар-информа» Ольга Луценко.

Приятным сюрпризом для проживающих в санатории «Ливадия» вынужденных переселенцев стал показ татарстанской киноленты «Инсаф» с русскими субтитрами. Они познакомились с татарской культурой и богатством региона.