Казанские спасатели провели тренировку по оказанию помощи провалившемуся под лед
Во время подготовки к дежурству в период межсезонья и ледостава спасатели Казанского поисково-спасательного отряда МЧС России провели тренировку по оказанию помощи провалившемуся под лед.
Как рассказали в ГУ МЧС России по РТ, были отработаны способы спасения человека из воды и оказания ему первой помощи.
У спасателей есть специальные гидрокостюмы «Омега», обладающие положительной плавучестью и теплоизоляцией. Они позволяют долгое время продержаться на поверхности холодной воды без риска для жизни и здоровья спасателей.