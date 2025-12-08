news_header_top
Общество 8 декабря 2025 12:26

Казанские спасатели провели тренировку по оказанию помощи провалившемуся под лед

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Во время подготовки к дежурству в период межсезонья и ледостава спасатели Казанского поисково-спасательного отряда МЧС России провели тренировку по оказанию помощи провалившемуся под лед.

Как рассказали в ГУ МЧС России по РТ, были отработаны способы спасения человека из воды и оказания ему первой помощи.

У спасателей есть специальные гидрокостюмы «Омега», обладающие положительной плавучестью и теплоизоляцией. Они позволяют долгое время продержаться на поверхности холодной воды без риска для жизни и здоровья спасателей.

