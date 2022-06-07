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Ру Тат
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Происшествия
7 июня 2022  12:15
Павел Климчак

Казанские спасатели помогли трехлетней девочке, нога которой застряла в батарее

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Накануне вечером спасатели ЗПСО №2 выезжали по вызову на Академика Королева: по сообщению на номер вызова спецслужб 112, трехлетняя девочка застряла ногой в батарее в одной из квартир жилого дома. Самостоятельно вытащить ребенка жильцы не смогли.

 

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Прибыв на место, спасатели при помощи специального инструмента достали ногу девочки из батареи, после чего передали ее матери. Медицинская помощь ребенку не потребовалась, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#застрял ребенок #спасатели
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