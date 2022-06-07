Казанские спасатели помогли трехлетней девочке, нога которой застряла в батарее

Накануне вечером спасатели ЗПСО №2 выезжали по вызову на Академика Королева: по сообщению на номер вызова спецслужб 112, трехлетняя девочка застряла ногой в батарее в одной из квартир жилого дома. Самостоятельно вытащить ребенка жильцы не смогли.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Прибыв на место, спасатели при помощи специального инструмента достали ногу девочки из батареи, после чего передали ее матери. Медицинская помощь ребенку не потребовалась, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.