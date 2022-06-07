Казанские спасатели помогли трехлетней девочке, нога которой застряла в батарее
Накануне вечером спасатели ЗПСО №2 выезжали по вызову на Академика Королева: по сообщению на номер вызова спецслужб 112, трехлетняя девочка застряла ногой в батарее в одной из квартир жилого дома. Самостоятельно вытащить ребенка жильцы не смогли.
Прибыв на место, спасатели при помощи специального инструмента достали ногу девочки из батареи, после чего передали ее матери. Медицинская помощь ребенку не потребовалась, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.