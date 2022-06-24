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Ру Тат
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Происшествия
24 июня 2022  15:27
Павел Климчак

Казанские спасатели помогли девочке, уронившей сумочку с инсулином в глубокую яму

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По номеру вызова экстренных служб поступило сообщение о том, что на улице Кремлевской, рядом со входом в метро 12-летняя девочка уронила сумку с лекарствами в глубокую яму на газоне. Среди прочих лекарств в сумочке был инсулин, который жизненно необходим девочке.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

На место прибыли спасатели ЗПСО №2. Они достали из ямы сумочку с лекарством и передали ее родителям ребенка. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

 

#инсулин #спасатели #яма
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