Казанские спасатели помогли девочке, уронившей сумочку с инсулином в глубокую яму

По номеру вызова экстренных служб поступило сообщение о том, что на улице Кремлевской, рядом со входом в метро 12-летняя девочка уронила сумку с лекарствами в глубокую яму на газоне. Среди прочих лекарств в сумочке был инсулин, который жизненно необходим девочке.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

На место прибыли спасатели ЗПСО №2. Они достали из ямы сумочку с лекарством и передали ее родителям ребенка. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.