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Ру Тат
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Происшествия
2 ноября 2022  10:47
Павел Климчак

Казанские спасатели помогли четырехлетнему мальчику, палец которого застрял в игрушке

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По номеру вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в жилом доме на улице Гудованцева в Казани  нужна помощь четырехлетнему мальчику, которому детская игрушка прищемила палец.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

На место прибыли спасатели. С помощью слесарного инструмента они освободили палец мальчика. После этого спасатели поговорили с родителями ребенка о детской безопасности в быту, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#у ребенка застрял палец
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