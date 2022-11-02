Казанские спасатели помогли четырехлетнему мальчику, палец которого застрял в игрушке

По номеру вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в жилом доме на улице Гудованцева в Казани нужна помощь четырехлетнему мальчику, которому детская игрушка прищемила палец.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

На место прибыли спасатели. С помощью слесарного инструмента они освободили палец мальчика. После этого спасатели поговорили с родителями ребенка о детской безопасности в быту, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.