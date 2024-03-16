Казанские СМИ провели поэтический марафон

Сотрудники «Казанских ведомостей» отметили 33-летие редакции поэтическим марафоном: 15 марта журналисты прочитали любимые стихи Александра Пушкина и Габдуллы Тукая.

Также в редакции провели тематическую викторину. Чтобы победить, участникам надо было знать немало занимательных фактов из жизни писателей. Например, оказывается, Пушкин носил тяжелую трость, чтобы тренировать твердость руки на случай дуэли, а Тукай начал работать в СМИ наборщиком текста.

Как отметили члены коллективы, поэты, писатели и журналисты были и остаются властителями человеческих умов и сердец. Причем некоторые из них так много подарили родной словесности, что вошли в историю. Так, поэта Александра Пушкина называют отцом русского языка.

Однако Пушкин был не только писателем, но и журналистом, а также занимался редакторской работой. Его произведение «Капитанская дочка» с уверенностью можно назвать одним из первых успешных образцов журналистского расследования. Также он был основателем журнала «Современник». К слову, в этом году исполняется 225 лет со дня рождения писателя.

Огромный вклад в татарский язык внес и поэт Габдулла Тукай. Он написал 30 томов сочинений, а его стихотворение «Туган тел» называют неофициальным гимном татар. Как и Пушкин, Тукай также работал журналистом, создавал знаковые издания на татарском языке.