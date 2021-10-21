Казанские школьники за полтора месяца отправили в фандоматы 3 тыс. банок и бутылок

С началом нового учебного года аппараты по приему пластиковой и алюминиевой тары компании «РТ-Инвест» вновь заработали в 20 школах Казани. За истекший с этого момента период школьники сдали более 90 килограммов качественного вторсырья, сообщает пресс-служба УК «ПЖКХ РТ».

«Всего собрано более 2,7 тыс. ПЭТ-бутылок и 300 алюминиевых банок. Лидерами по сбору пластиковой и алюминиевой тары стали ученики школ №167, 150 и 65. Только за один день фандомат способен принять 25 килограммов чистого вторсырья или около 300 бутылок и алюминиевых банок», — отметили в пресс-службе.

Прессованный алюминий и пластик можно сразу отправлять на переработку. Специалисты ООО «УК «„ПЖКХ“» в течение учебного года еженедельно вывозят собранную тару, обеспечивая бесперебойную работу аппаратов по приему ПЭТ-бутылок и алюминиевых банок.

Специальный автотранспорт регоператора забирает вторсырье на МПС-1, где тару взвешивают и отправляют на прессовку. Чистое сырье направляется на переработку в другие регионы. Переработанный пластик получает вторую жизнь: из него делают футболки, скейтборды, велосипеды, уличные скамейки и другие изделия.