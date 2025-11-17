Казанские школьники вошли в число первых финалистов проекта «БиблиоОлимп. Россия»

В России завершился первый отборочный тур Всероссийского литературного проекта «БиблиоОлимп. Россия». Это проект интеллектуальных литературных игр для детей и подростков. В октябре 2025 года его открыла серия игр по сказке Петра Ершова «Конек-Горбунок».

За месяц в детских библиотеках состоялось более 80 игр, в которых приняли участие 378 команд из 280 школ страны. Всего в первом туре приняли участие около 2700 юных читателей.

Ученики 2-5 классов из 10 регионов России с энтузиазмом отвечали на вопросы, выполняли творческие задания и вспоминали страницы любимой сказки о чудесном коньке и храбром Иванушке. Атмосфера командной игры, поддержка друзей и увлеченность литературой стали главным украшением первых турниров сезона.

По итогам игр определились первые команды – региональные финалисты: Якутск – «Литературные маги», Иркутск – «Кот ученый», Архангельск – «ЧитАшки», Воронеж – «Читайки», Ульяновск – «От корки до корки», Казань – «Гимназисты», Новосибирск – «Сказочники», Башкортостан – «Книжные Батыры», Санкт-Петербург – «Читарики», Москва – «Любознательные», «Литературный экспресс» и «Неугомонные».

Второй ноябрьский турнир посвящен творчеству Н.Н. Носова. Отборочные этапы продлятся до весны 2026 года и завершатся региональными финалами. Команды-победители встретятся в Москве на суперфинале, который состоится в День рождения Александра Сергеевича Пушкина. В этот день пройдет торжественная церемония награждения, где команда-чемпион получит главный трофей проекта – Кубок «БиблиоОлимп. Россия».

Проект «БиблиоОлимп. Россия» реализуется Российским книжным союзом с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Подробности и регистрация участников – на официальном сайте проекта.