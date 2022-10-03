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Казань
3 октября 2022  12:36

Казанские школьники станут участниками экосоревнования «Школьный кубок чистоты»

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В предстоящую субботу 8 октября учащиеся казанских школ станут участниками экосоревнований в рамках «Школьного кубка чистоты». Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель председателя Комитета внешнего благоустройства Казани Альберт Шайнуров

«8 октября состоится акция „Школьный кубок чистоты“. Команды из 4 человек будут представлять разные школы города, соревнуясь в очистке природных территорий», — отметил докладчик.

По его словам, каждый участник команды-победителя получит Яндекс.Станцию. Также три школы, занявшие призовые места, оснастят оборудованием для сортировки отходов. А в образовательных учреждениях, вошедших в топ-15 соревнований, проведут экоуроки и мастер-классы о переработке пластика. 

«Место проведения кубка определится по итогам голосования самих участников», — заключил докладчик.

#Деловой понедельник #экология #казанские школьники #охрана природы
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