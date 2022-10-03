Казанские школьники станут участниками экосоревнования «Школьный кубок чистоты»

В предстоящую субботу 8 октября учащиеся казанских школ станут участниками экосоревнований в рамках «Школьного кубка чистоты». Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель председателя Комитета внешнего благоустройства Казани Альберт Шайнуров.

«8 октября состоится акция „Школьный кубок чистоты“. Команды из 4 человек будут представлять разные школы города, соревнуясь в очистке природных территорий», — отметил докладчик.

По его словам, каждый участник команды-победителя получит Яндекс.Станцию. Также три школы, занявшие призовые места, оснастят оборудованием для сортировки отходов. А в образовательных учреждениях, вошедших в топ-15 соревнований, проведут экоуроки и мастер-классы о переработке пластика.

«Место проведения кубка определится по итогам голосования самих участников», — заключил докладчик.